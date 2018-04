NBA - Toronto batte Boston e ipoteca il primo posto a Est : Toronto Raptors-Boston Celtics 96-78 Con entrambe le squadre alle prese con la seconda serata di un back-to-back, era lecito aspettarsi un po' di stanchezza da parte delle prime due squadre della ...

Forza quattro - il Toro si riavvicina all'Europa : Dopo il Cagliari travolto anche il Crotone, Belotti il trascinatore:'Abbiamo il diritto e il dovere di crederci' Si è portato a casa il pallone, ma sul campo è rimasto il vero Belotti. Quello che più ...

Bologna - si ferma Gonzalez. Da valutare Palacio - Dzemaili e Torosidis : Il costaricano non si è allenato per una contusione, personalizzato per Dzemaili e Torosidis, Palacio di nuovo in gruppo

Nba - cadono capoliste Toronto e Houston : ANSA, - ROMA, 4 APR - La vittoria di Cleveland sulla capolista Toronto per 112-106 è il risultato più significativo del turno Nba di questa notte. Il successo dei Cavs porta il sigillo di Lebron James,...

