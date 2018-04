Torna Amici e con la diretta diventa da brividi ' Prima era impossibile farlo ma ora'

Amici Torna ma senza i coach - De Filippi : 'Non avrei voluto il sabato : non siamo un varietà' : Il ritorno della diretta e del televoto, niente più coach a guidare i bianchi e i blu, ma una commissione interna ed una esterna a giudicare, e un nuovo direttore artistico, il coreografo Luca ...

Tornano dalla partita del Toro - amici travolti e uccisi in tangenziale a Torino : uno si era fermato per aiutare l'altro : Vittime il vicesindaco di Villafranca d'Asti e un imprenditore della grande distribuzione: avevano anche fondato un club granata

Carolyn Smith : "Il tumore è Tornato - ma non trattatemi da malata. Ho perso molti amici - forse pensavano fossi contagiosa" : Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha affidato al settimanale Chi il racconto della sua nuova battaglia contro quello che lei ha battezzato "l'intruso". Un intruso che è tornato a farle visita per la seconda volta in un paio d'anni: il cancro al seno.Il tumore è lo stesso dell'altra volta, un po' più a sinistra e un po' più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la ...

Dopo Amici è Tornato in TV ma è andato tutto storto! : Ruben Mendes a The Voice 2018 massacrato dai giudici, ma avevamo ricordi migliori di lui ad Amici di Maria De Filippi: Ruben è un ex cantante del talent show di Maria De Filippi, uno di quelli che si ricordano di più per via della sua storia all'interno del programma oltre che per le sue doti canore. Anche se nella memoria di alcuni il cantante non rientra tra i migliori passati ad Amici, appena si sente parlare di Ruben di Amici è facile ...

Alessandra Amoroso Torna ad 'Amici' : "Non dimentico chi ero e chi sono ora" : E' ufficiale. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, Alessandra Amoroso conferma che prenderà parte alla prossima edizione di

AMICI17/ Chi accede al serale 2018? Diretta pomeridiano : esame per Sephora - Tornano Federica Carta e La Rua : Amici 17, verso il serale 2018 e Diretta pomeridiano 24 marzo: nuove sfide interne e nuove felpe verdi. Emma Muscat accede al serale e raggiunge Einar e Lauren?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Amici 17 - serale : Simona Ventura Torna da Maria De Filippi : serale Amici 17, Simona Ventura di nuovo alla corte di Maria De Filippi Mancano due settimane all’inizio del serale di Amici 17. Infatti sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi darà il via alla sfida, a colpi di note e passi di danza, tra la squadra Bianca e quella Blu. Nonostante manchi pochi all’appuntamento in prime time, la fase di selezione degli allievi per l’ultima fase del programma Mediaset è ancora all’inizio ...

Amici 2018 : si riTorna alle origini - eliminati i Direttori Artistici. La parola al pubblico : Amici 2018, eliminati i Direttori Artistici: la formula del programma ritorna alle origini. Maria De Filippi ha deciso di tornare alla vecchia formula del programma: gli allievi decideranno chi sfidare e rivedremo le famose carte a confronto che decreternno l’esito del televoto. Questa decisione arriva, forse, in considerazione delle critiche ricevute negli anni (la mancanza della diretta) e per via delle schermaglie tra Direttori ...

Amici di Maria De Filippi Torna alle origini : via i direttori artistici : Maria De Filippi elimina i direttori artistici al Serale di Amici 17 Prenderà il via sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 il Serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent riacquisterà la diretta anche nell’appuntamento ‘di sera’, oltre averla già riguadagnata quest’anno al sabato pomeriggio. Nelle ultime settimane si è molto discusso sui futuri direttori artistici di Amici 17: si era pensata all’ennesima partecipazione di Emma Marrone ...

Rita Dalla Chiesa Torna in tv e sugli "amici" vip : "Prima cicci-cicci - e poi..." : Dopo anni di oblio televisivo, salvo qualche apparizione qua e là, Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 con un programma tutto suo. Dal 19 marzo, ogni lunedì in seconda serata, sarà al timone di

Amici 17/ Paola Turci Torna da Emma "La bellezza non ti farà andare al serale" : Amici 17, verso il serale: la prima maglia verde non è stata ancora assegnata. Luca Vismara esprime la sua delusione nei confronti dei compagni mentre Vittorio parla con Luca Tommassini.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:03:00 GMT)