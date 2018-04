TORINO | VIGILI URBANI BLOCCANO BAMBINA NON VACCINATA Non entra all’asilo | ira genitori

Juventus - Allegri/ Dubbi sul sostituto di Mandzukic alla vigilia della gara contro il TORINO : Juventus , parla Allegri : “ Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:33:00 GMT)

TORINO - zaino abbandonato davanti a comando dei vigili : artificieri sul posto e area evacuata : Allarme bomba, a Torino , al comando della Polizia municipale in via Bologna 74. Uno zaino verde militare è stato abbandonato davanti all'ingresso, tra due cassonetti della spazzatura. La zona è stata ...

A TORINO i vigili 'sfrattano' i clochard dalle vie del centro : 'Portate via le vostre cose' : Di mattina, come ogni settimana, una pattuglia della polizia municipale con gli addetti dell'Amiat hanno fatto un giro tra i clochard del centro . Non proprio un sgombero, ma un invito ad alzarsi e a ...

TORINO - donna incastrata sotto il divano per recuperare il cellulare : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : Aveva un braccio imprigionato: inutili gli sforzi dei familiari. Ora è in ospedale per accertamenti