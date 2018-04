adnkronos

: 'A Torino nasce il primo progetto di scuola dell'infanzia senza bambina e bambino. Niente grembiuli azzurri o rosa.… - matteosalvinimi : 'A Torino nasce il primo progetto di scuola dell'infanzia senza bambina e bambino. Niente grembiuli azzurri o rosa.… - TutteLeNotizie : Torino, niente asilo per bimba no vax - Adnkronos - Shlomo_75 : RT @DottOlivieri: Genitori #novax 'É sana come un pesce' E niente, continuate a non capire -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Vigili urbani all'nido per impedire l'ingresso a una bambina di tre anni non vaccinata. E' accaduto a Torre Pellice , nel torinese, dove, come raccontano le cronache locali, al rientro dalle ...