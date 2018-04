' Torino che legge' 2018 | date e info della IV edizione

Open Fiber : fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino (2) : (AdnKronos) - L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra-larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del 'sistema Paese' e, in particolare, l'evoluzione verso 'Industria 4.0'. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazi

Open Fiber : fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – In circa 10mila unità immobiliari di Settimo Torinese da oggi è possibile acquistare i servizi in fibra ottica di Open Fiber e garantirsi una connessione sicura, veloce e di altissima qualità finalmente al servizio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione. A meno di un anno dalla firma della convenzione, si legge in una nota, la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la ...

Addio tesi di laurea : l’idea di Scienze Politiche a Torino divide : Addio tesi di laurea: l’idea di Scienze Politiche a Torino divide La proposta per la triennale al dipartimento di Culture, Politica e Società fa discutere: tra gli studenti non tutti sono d’accordo Continua a leggere

Addio tesi di laurea : l'idea di Scienze Politiche a Torino divide : Molto potrebbe cambiare dal prossimo anno al dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino: niente più tesi e discussioni di laurea da festeggiare. Infatti, per quanto riguarda il percorso triennale , laurea di primo livello, , potrebbe essere ...

A Torino anche il calcio è un'altra cosa : A bitare a Torino significa fare per forza i conti con il calcio. Se in qualunque altra città si può ignorare, qui è impossibile. Juve e Toro - perché nessuno in città chiama il Torino Football Club, ...

Anche i "No Giochi" nel comitato Torino 2026 : Martedì tocca al Cio. La riunione del comitato olimpico internazionale a Losanna, in Svizzera, sarà il primo test per valutare la consistenza delle candidature italiane: Milano, Torino, Milano e ...

Cagliari Torino/ Streaming video e diretta tv : statistiche e probabili formazioni - quote e orario : diretta Cagliari Torino Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca alla Sardegna Arena, 30^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:51:00 GMT)

Rapina Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br/ Salvatore Scivoli - colpo sale slot : ‘legato’ a Brigate Rosse : Rapina Torino, arrestato presunto ex fiancheggiatore Br: Salvatore Scivoli, colpo contro titolare sale slot, noto per passato "vicino" alle Brigate Rosso (ma fu assolto nel 2012)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Rapina a Torino - arrestato presunto fiancheggiatore Br : La squadra mobile ha notificato un ordine di custodia cautelare anche a un altro indagato. L'episodio, a quanto risulta, non ha connotazioni eversive

Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br : 9.55 Un ex sospetto fiancheggiatore delle Br è stato arrestato dalla polizia a Torino per una rapina di una anno fa. L'uomo, un pregiudicato di 66 anni, è accusato di aver rapinato un commerciante, in un'azione che - malgrado il suo passato - non avrebbe connotazioni eversive. Notificato un secondo ordine di cautelare a un'altra persona.

Anna Valle e Neri Marcorè : 'Bella Torino - c'è sempre qualche novità' : 'Questo nostro amore 80', terzo episodio della fiction Rai in onda da domenica 1 aprile, porta sul piccolo schermo la saga delle famiglie Costa e Strano. Si tratta di un affresco che da Torino ...

Torino 'ciao Mondo - ci mancherai' : Nel 1992-93, sempre con la squadra granata, 'Mondo' vinse laCoppa Italia. Dopo aver reso grande l'Atalanta, al Torino tornòpoi nel 1998-99, riportandolo in serie A.

È morto Emiliano Mondonico - si è spento a 71 anni l'allenatore che fece grandi Torino e Atalanta : Si è spento, all'età di 71 anni, Emiliano Mondonico, l'allenatore di calcio che ha fatto grandi squadre come il Torino e l'Atalanta. Lo riporta il sito della Gazzetta dello Sport. Mondonico, sempre secondo quanto riporta la Gazza, lottava da sette anni contro un tumore.Tra le imprese compiute da Mondonico come allenatore, il ritorno della Cremonese in serie A, nel 1984, dopo 54 anni di assenza. Nel 1988 portò l'Atalanta alle ...

Stomaco al posto dell'esofago : così a Torino hanno salvato due fratellini che avevano bevuto soda caustica : Due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite, sono stati salvati alla Città della Salute di Torino da un innovativo intervento. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell'esofago malato rimpiazzandolo con lo Stomaco rimodellato a tubo e spostato all'altezza del collo. L'intervento tra fine 2017 e inizio 2018 ...