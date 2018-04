TORINO | BIMBA NON VACCINATA BLOCCATA DAI VIGILI FUORI DALL' ASILO Burioni | scelta

TORINO - vigili all'asilo nido per bloccare una bimba non vaccinata : «Genitori erano stati avvertiti» : vigili urbani all'asilo nido per impedire l'ingresso a una bambina di tre anni non vaccinata. È accaduto a Torre Pellice, nel torinese, dove, come raccontano le cronache locali, al...

TORINO - vigili all'asilo nido per bloccare una bimba non vaccinata : 'Genitori erano stati avvertiti' : vigili urbani all'asilo nido per impedire l'ingresso a una bambina di tre anni non vaccinata. È accaduto a Torre Pellice, nel torinese, dove, come raccontano le cronache locali, al rientro dalle ...

Bea - centinaia ai funerali della "bimba di pietra" a TORINO tra supereroi e palloncini : Grande commozione, questa mattina, nella chiesa parrocchiale del Santo Volto, a Torino, ai funerali di Beatrice Naso, la 'bimba di pietra', come era stata chiamata per la malattia rarissima...

TORINO : indagati genitori che non vaccinarono bimba di 7 anni contro il tetano : I genitori della bambina che ad ottobre dello scorso anno era stata ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino perché, non essendo vaccinata, aveva contratto il tetano, sono accusati di lesioni colpose: lo riportano i quotidiani locali. Dopo i controlli i medici avevano scoperto che la piccola, 7 anni, non aveva mai eseguito nessuna vaccinazione. Dopo un mese in ospedale, di cui metà in rianimazione, la bimba è stata dimessa a metà ...