Il Cda di Cassa depositi e prestiti ha deliberato l'di Cdp nel capitale di Tim. "Tale- comunica Cdp in una nota - condurrà alla progressiva acquisizione di una partecipazione finanziaria di minoranza, non superiore al 5% delle azioni ordinarie". L'investimento "rientra nella missione istituzionale di Cdp a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di creazione di valore, avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese(Di giovedì 5 aprile 2018)