Tim | ok Cdp a ingresso | quota massima 5%

Tim : ok Cdp a ingresso - quota minima 5% : 20.27 Il Cda di Cassa depositi e prestiti ha deliberato l'ingresso di Cdp nel capitale di Tim. "Tale ingresso- comunica Cdp in una nota - condurrà alla progressiva acquisizione di una partecipazione finanziaria di minoranza, non superiore al 5% delle azioni ordinarie". L'investimento "rientra nella missione istituzionale di Cdp a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di ...

Tim sugli scudi in Borsa - +5 - 2% - con discesa in campo Cdp : Milano, 5 apr. , askanews, Tim sotto i riflettori a Piazza Affari sulla notizia della discesa in campo della Cassa Depositi e Prestiti. Le azioni Telecom hanno messo a segno un rialzo del 5,22% a 0,...

Tim vola in Borsa in attesa di Cdp. Spin e contro-spin : "La Cassa non è a sostegno di Elliott" - "possono esserci convergenze" : Tim vola in Borsa nel giorno in cui il consiglio d'amministrazione di Cassa depositi e prestiti esamina il dossier per l'entrata nell'azionariato della compagnia telefonica. Seduta brillante a Piazza Affari, dove il titolo chiude a +5,2 per cento. Sulla mossa del braccio finanziario del Tesoro, intanto, si scatenano Spin e contro-Spin, che leggono in modo opposto l'arrivo della Cassa.Alcune fonti finanziarie, contattate dall'Agi, sottolineano ...

Tim - "per Vivendi ingresso Cdp non è operazione ostile" : "Qualsiasi azionista è sempre benvenuto se porta un valore aggiunto. E per quel che riguarda Vivendi il possibile ingresso di Cdp non è visto come un'operazione ostile". E' quanto spiegano all'...

L'economista Giulio Sapelli promuove la mossa di Cdp su Tim : "Giusto che agisca come un fondo sovrano d'invesTimenti per gli interessi dell'impresa italiana" : Il blitz della Cassa depositi e prestiti in casa Tim è "un segnale che la Cassa vuole muoversi per fare gli interessi dell'impresa italiana e questo è un bene perché Cdp deve agire come un fondo sovrano d'investimenti che fa una politica industriale". È L'economista Giulio Sapelli a spiegare, in un'intervista a Huffpost, significati e sviluppi della decisione del braccio finanziario del Tesoro di entrare ...

Tim - blitz del governo : entra Cdp che acquista fino al 5% : ROMA Svolta clamorosa nella vicenda Tim. Dopo tante false partenze, la Cdp muove sull'ex monopolista. Oggi il cda straordinario di Via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di...

Tim corre con le news su un ingresso di CDP : un'occasione buy? : Secondo la ricostruzione di Repubblica, la decisione avrebbe origine in una riunione durante le festività pasquali tra Gentiloni, Calenda e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, ma un via ...