Tim | entra Cdp

Cassa depositi e prestiti entra nel capitale di Tim : L’ingresso di Cdp potrebbe portare a un’accelerazione del progetto per una società che gestisca la rete fissa, progetto emerso più volte nel corso degli anni

Tim - CDP entra nel capitale con una quota fino al 5% : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti , CDP, , riunitosi oggi 5 Aprile a Roma, ha deliberato l'ingresso di CDP, con una prospettiva di lungo periodo, nel capitale ...

Tim - blitz del governo : entra Cdp che acquista fino al 5% : ROMA Svolta clamorosa nella vicenda Tim. Dopo tante false partenze, la Cdp muove sull'ex monopolista. Oggi il cda straordinario di Via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di...

Tim : Cassa depositi e prestiti pronta a entrare a difesa di interessi nazionali : La quota tra il 2 e il 5%. L'iniziativa del governo aprirebbe un altro fronte per la società francese Vivendi, già minacciata dal fondo americano Elliott -

Cassa Depositi e Prestiti pronta a entrare in Tim? : Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche di partecipare alle prossime Assemblee dell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella ...

Tim preoccupata per l'intesa Mediaset-Sky : "Troppa concentrazione - l'Antitrust indaghi" : aPer Tim "nulla" cambia con il patto Mediaset-Sky, ma "le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto all'esistente". Lo sottolinea in un'intervista a "La Stampa" Amos Genish, amministratore delegato di Tim. "Non sono d'accordo con chi dice che l'intesa renderà più difficile la convergenza prevista dal nuovo nostro piano industriale" afferma il ...

Saipem - Costamagna : InvesTimento rientrato - fiduciosi per il futuro : Teleborsa, - Cassa Depositi e Prestiti non ha in programma la cessione dell'Investimento in Saipem in quanto ritenuto "a lunghissimo termine". Lo ha dichiarato il Presidente di CDP, Claudio Costamagna ...