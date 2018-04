Tim | Cassa depositi e prestiti pronta a entrare a difesa di interessi nazionali

Tim - si muove la Cassa Depositi e Prestiti : Secondo quanto scrive Repubblica, la decisione sarebbe stata maturata durante il ponte di Pasqua in una riunione tra Gentiloni, Calenda e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, più restio a ...

Tim - si muove lo Stato : Cassa Depositi e Prestiti nel capitale fino al 5% : Il dossier sulla compagnia telefonica (centrale per le comunicazioni in Italia) arriva oggi sul tavolo del braccio finanziario del ministero dell’Economia

Cdp acquisterà azioni Tim/ Telecom Italia sale a Piazza Affari : intervento Cassa Depositi a fianco di Elliott : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:06:00 GMT)

Cassa Depositi e Prestiti pronta a entrare in Tim? : Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche di partecipare alle prossime Assemblee dell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella ...

Blitz del governo in Tim : Cassa Depositi e Prestiti pronta ad acquistare fino al 5% : Cassa Depositi e Prestiti, il braccio finanziario del Tesoro, apre il dossier Tim e oggi lo porterà al tavolo del suo cda. Si apre così un altro fronte per Vivendi, il socio di controllo francese, già minacciato dal fondo attivista americano Elliott. Dopo tante false partenze - scrive il Messaggero - la Cdp muove sull'ex monopolista: oggi il cda straordinario di via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di Tim con ...

Studi di settore - ulTimo anno : ufficiali i correttivi "cassa" : ... sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze …, indipendentemente dal regime di ...

M5s - dal blog l'avverTimento : cambio vertici Cassa depositi e prestiti : Se il Pd 'aveva una banca' il M5s vuole la Cassa depositi e prestiti , come fosse quella 'banca pubblica che sostenga l'economia reale' , dodicesimo punto del programma dei Cinquestelle, . La questione Cdp, riporta il Giornale , sembra essere già argomento di trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Il geometra che incassa gli anticipi e sparisce : "Ben 13 vitTime" | Video : Ben 13 vittime del geometra Mingoia, che incassa gli anticipi e poi si sparisce. Il servzio delle Iene.

Bollorè fa cassa per la guerra Due miliardi per il rilancio su Tim Scott Jovane - mission convergenza : Con una mossa a sorpresa come timing ma già nell’aria da qualche mese, Vivendi cede la propria partecipazione nel produttore francese di videogiochi, Ubisoft, per 2 miliardi di euro. Vincent Bolloré non può permettersi altri passi falsi, pena il fallimento del suo progetto di dar vita a una Netflix d’Europa, dunque è probabile che possa usare parte del ricavato per rafforzare la presa in Telecom Italia (da cui i francesi possono ricavare un maxi ...

Per Tiberio Timperi un'altra battuta d'arresto in Cassazione : un'altra batosta per Tiberio Timperi. Il conduttore da qualche tempo ha una controversia legale con la sua ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga. In Cassazione Timperi ha avuto un'amara sorpresa. In ...

Consip - la Cassazione : “IllegitTimi la perquisizione e il sequestro subiti dal giornalista Marco Lillo” : La perquisizione e il sequestro di materiale informatico subite dal giornalista del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, sono “illegittimi“. Lo scrive la Cassazione nella sentenza 9989 depositata oggi con la quale i giudici hanno ordinato la restituzione al vicedirettore del Fatto di tutto quello che gli è stato sequestrato, vietando inoltre ai magistrati il “trattenimento di copia dei dati acquisiti”. A ordinare la ...

Esselunga - piovono soldi sugli eredi di Bernardo Caprotti : quanto hanno incassato nell'ulTimo bilancio : Esselunga ha chiuso il 2017 con vendite pari a 7,754 miliardi di euro, in crescita del 3,1% rispetto al 2016. I clienti hanno superato lo scorso anno i 5,6 milioni, in crescita del 5% rispetto al 2016,...