Tim | blitz del governo | entra Cdp che acquista fino al 5%

Blitz del governo in Tim : Cassa Depositi e Prestiti pronta ad acquistare fino al 5% : Cassa Depositi e Prestiti, il braccio finanziario del Tesoro, apre il dossier Tim e oggi lo porterà al tavolo del suo cda. Si apre così un altro fronte per Vivendi, il socio di controllo francese, già minacciato dal fondo attivista americano Elliott. Dopo tante false partenze - scrive il Messaggero - la Cdp muove sull'ex monopolista: oggi il cda straordinario di via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di Tim con ...

Blitz Bardonecchia - l'inchiesta entra nel vivo : si ascoltano tesTimoni : Blitz Bardonecchia, l'inchiesta entra nel vivo: si ascoltano testimoni Dopo l'irruzione di 5 gendarmi francesi nei locali gestiti dalla Ong Rainbow4Africa nella stazione piemontese, la Procura di Torino attende un'informativa più approfondita dalla Questura. Gli agenti non sono stati ancora ...

Blitz a Bardonecchia - prefetto : “Da Ong otTimo lavoro con i migranti” : Blitz a Bardonecchia, prefetto: “Da Ong ottimo lavoro con i migranti” Saccone in visita alla stazione piemontese, gestita da Rainbow4Africa, dove venerdì cinque gendarmi francesi hanno fatto irruzione per controllare un migrante. Polemica tra l’organizzazione e Gasparri, che su Twitter accusa: “Ong supportano questo transito ...

Blitz francese a Bardonecchia - tesTimone : "I gendarmi erano armati" : Si rischia un caso diplomatico a Bardonecchia dove c'è stata un'irruzione di cinque gendarmi francesi in un centro di soccorso per migranti gestito dalla ong torinese Rainbow4Africa. La denuncia è ...

Blitz Bardonecchia - Parigi : "Intervento legitTimo - c'è un accordo" : Parigi fa sapere che l'intervento degli agenti francesi al centro migranti di Bardonecchia è legato a un accordo ben preciso. Il ministro dei Conti pubblici Gerald Darmanin dice che "al fine di evitare qualsiasi incidente in futuro le autorità francesi sono a disposizione dell'Italia per chiarire il quadro giuridico e operativo in cui i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano, in virtù di un accordo del 1990".

Bardonecchia - la tesTimonianza della ragazza che ha assistito al blitz ‘armato’ della polizia francese : “Si è trattato di un’irruzione armata di una polizia straniera in territorio italiano per un controllo antidroga su una persona di colore”. Marta (nome di fantasia) ieri sera era alla stazione di Bardonecchia e ha assistito al blitz della polizia di frontiera francese su un giovane nigeriano. Di fronte allo stupore dei volontari della ONG Rainbow 4 Africa, che da mesi gestisce una saletta per dare assistenza ai migranti, i poliziotti transalpini ...

Terrorismo - marocchino arrestato a Cuneo/ Blitz Piemonte - ulTime notizie : istigazione a delinquere per l’Isis : Terrorismo, nuovo Blitz in Italia, ultime notizie, arrestato marocchino a Cuneo. È Stato fermato Ilyass Hadouz, ragazzo di 19 anni, bloccato dai Carabinieri del comando provinciale(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Terrorismo - blitz Roma : smantellata rete Anis Amri/ 5 arresti ulTime notizie : spezzato ‘Mosaico’ cellula Isis : Terrorismo, smantellata la rete di Anis Amri: arrestati in Italia 5 affiliati all'attentatore di Berlino. Sono stati fermati nelle scorse ore cinque appartenenti alla rete del noto killer(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Torino - terrorismo : arrestato 23enne Isis/ UlTime notizie - blitz in tutta Italia - la vita segreta in provincia : Torino, terrorismo: arrestato 23enne Isis Ultime notizie. Fermato dopo un blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino, accusato di essere affiliato allo Stato Islamico(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Trebes - Isis torna a colpire in Francia. Blitz in un supermercato : ostaggi liberati ma ci sarebbero due vitTime : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio una decina di clienti del supermercato Super U a Trebes, nella Francia occidentale. Successivamente, secondo il sindaco di Trebes, Eric Menassi, intervistato da BFM-TV, i clienti presi in ostaggio sarebbero usciti dal supermercato. Ci sarebbero due vittime. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della ...