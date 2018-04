The Voice of Italy 5 – Terza puntata del 5 aprile 2018 – Proseguono le Blind Audition

Radio 2 - suor Cristina commenta 'The Voice of Italy' : In onda tutti i giovedì alle 21, il programma è anche in streaming su RaiPlayRadio/Radio2, fruibile dalla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sui social di @RaiRadio2

Sorpresa - euforia e terrore parole d’ordine di The Voice of Italy 2018 per il team Ax (video) : “Cerco lo stile” : Alla sua terza stagione da coach del talent della Voce, J-Ax ha le idee molto chiare sul team che vuole costruire per vincere The Voice of Italy 2018. Oltre al talento vocale, il rapper cerca soprattutto interpreti dalla grande personalità, certamente consapevole del fatto che per tutti coloro che passano dal programma la vera difficoltà è quella di imporsi sulla scena musicale oltre la durata dello show televisivo. Alessandro Aleotti ha ...

The Voice - il concorrente eliminato spacca la chitarra : 'È tutto una m***' : Non ha preso bene l'eliminazione. Un concorrente di The Voice dopo essere stato mandato via ha lanciato la chitarra sul palco spaccandola e andando in escandescenza: 'In questo momento penso che sia ...

The Voice of Italy 2018 / Pagelle e video : ascolti stabili - Cristina Scabbia sempre al top : Le Pagelle della seconda puntata di The Voice of Italy 2018. I team prendono forma, J-Ax gongola e Francesco Renga incontra dopo tanti anni Antonello. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:18:00 GMT)

The Voice Francesco Renga frecciatina a Barbara D’Urso : Durante la puntata andata in onda di “The Voice Italy” il giudice Francesco Renga lancia una frecciatina a Barbara D’Urso. Durante le “blind audition” il vocal coach, Al Bano Carrisi, è rimasto folgorato dall’esibizione di una giovane artista Cinzia Carreri, ha talmente impressionato Al Bano che lui per convincerla ad entrare nel suo team si è addirittura inginocchiato. La scena ha divertito molto Francesco Renga, che ne ha approfittato per ...

The Voice 2018 - Blind Auditions : i concorrenti che passano il turno : Alessandra Machella Secondo giro di Blind Auditions a The Voice of Italy 2018. Sono 13 i talenti che, durante la seconda puntata, hanno strappato il biglietto d’entrata nel programma di Rai2 attirando l’attenzione dei giudici Albano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga. Ciascuna delle ‘voci’ selezionate ha scelto in quale team arruolarsi, seguendo l’istinto o cedendo alle lusinghe del coach più interessato. Gli ...

Ex concorrente di Amici a The Voice - nessuno si gira e viene massacrato : “Canzone distrutta - pessimo - stonato” (VIDEO) : Ruben Mendes a The Voice 2018 massacrato dai giudici, ma avevamo ricordi migliori di lui ad Amici di Maria De Filippi: Ruben è un ex cantante del talent show di Maria De Filippi, uno di quelli che si ricordano di più per via della sua storia all'interno del programma oltre che per le sue doti canore. Anche se nella memoria di alcuni il cantante non rientra tra i migliori passati ad Amici, appena si sente parlare di Ruben di Amici è facile ...

L'ex allievo di Amici a The Voice - i giudici lo distruggono : Anche voi avete strabuzzato gli occhi quando ieri sul palco di The Voice si è presentato Ruben Mendes ? L'ex allievo di Amici , infatti, ha tentato la strada del talent di Rai2 ma l'epilogo della sua ...

Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2018. Don Matteo al 25% - The Voice 10.2% - Forever Young 8.3% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 - in onda solo dalle 21.33 alle 22.49 – ha conquistato 6.110.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Forever Young ha raccolto davanti al video 1.871.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.329.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 5 ha intrattenuto 1.591.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Fury ha raccolto davanti al ...

