The Voice of Italy 2018 Blind Auditions | diretta | J-Ax già pronto a fare il pieno di

The Voice of Italy 2018 | Blind Auditions | 5 aprile | Diretta : The Voice of Italy 2018, 5 aprile | Anticipazioni The Voice of Italy 2018 torna questa sera, giovedì 5 aprile, con la terza puntata dedicata alle Blind Auditions. Alla conduzione Costantino Della Gherardesca mentre i 4 coach sono Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Lo scopo di ciascun coach è quello di arrivare a 12 talenti per chiudere il proprio team e passare alla fase successiva, i “Knock Out”. Tutti i coach sono ...

Ex concorrente di Amici a The Voice - nessuno si gira e viene massacrato : “Canzone distrutta - pessimo - stonato” (VIDEO) : Ruben Mendes a The Voice 2018 massacrato dai giudici, ma avevamo ricordi migliori di lui ad Amici di Maria De Filippi: Ruben è un ex cantante del talent show di Maria De Filippi, uno di quelli che si ricordano di più per via della sua storia all'interno del programma oltre che per le sue doti canore. Anche se nella memoria di alcuni il cantante non rientra tra i migliori passati ad Amici, appena si sente parlare di Ruben di Amici è facile ...

J-Ax : 'Il mio The Voice in tre parole? Sorpresa - euforia e... terrore' : Giovedì 5 aprile alle ore 21.20 su Rai2 va in onda la terza Blind Audition di The Voice of Italy 2018 , condotta da Costantino della Gherardesca . Nel penultimo appuntamento con le 'audizioni al buio',...

The Voice 2018 - terza puntata e nuova blind audition : anticipazioni 5 aprile : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . The Voice of Italy: la situazione dopo due ...

Al Bano/ Cerca la "nuova" Romina Power? (The Voice of Italy 2018) : Al Bano in Cerca della nuova Romina Power a The Voice of Italy 2018? Punta forte sul talento femminile! J-Ax lo prende in giro per le sue scelte, chi avrà ragione?.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 08:03:00 GMT)

The Voice of Italy 5 – Terza puntata del 5 aprile 2018 – Proseguono le Blind Audition. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Terza puntata del ...

Radio 2 - suor Cristina commenta 'The Voice of Italy' : In onda tutti i giovedì alle 21, il programma è anche in streaming su RaiPlayRadio/Radio2, fruibile dalla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sui social di @RaiRadio2

Sorpresa - euforia e terrore parole d’ordine di The Voice of Italy 2018 per il team Ax (video) : “Cerco lo stile” : Alla sua terza stagione da coach del talent della Voce, J-Ax ha le idee molto chiare sul team che vuole costruire per vincere The Voice of Italy 2018. Oltre al talento vocale, il rapper cerca soprattutto interpreti dalla grande personalità, certamente consapevole del fatto che per tutti coloro che passano dal programma la vera difficoltà è quella di imporsi sulla scena musicale oltre la durata dello show televisivo. Alessandro Aleotti ha ...