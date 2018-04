The Americans 6×03 | Elizabeth salva Paige da un pericolo? VIDEO

ilnotiziangolo

: @ilpost Non definirei Dawson Creek e The OC “grandi serie tv” e in più manca The Americans - ascattone : @ilpost Non definirei Dawson Creek e The OC “grandi serie tv” e in più manca The Americans - 99per100 : RT @99per100: #THEBESTOF2017 SERIE TELEVISIVA QUARTI DI FINALE ?????????? Scegli tra: 1) Gomorra - La serie 2) Camera Café 3) Don Matteo 4) T… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) The6×03 trama e promo – L’episodio 3 della serie Tv è diretto da Dan Attias e scritto da Tracey Scott Wilson: andrà in onda il prossimo 11 aprile 2018 sulla FX. Il titolo di The6×03 è “Urban Transport Planning” e ci svela che cosa succederà ai nostri protagonisti. Ancora una volta la trama e le anticipazioni ci parlano dei diversi punti di vista di Phil eriguardo alla presenza dinel Centro. La trama di The6×03 Guai in arrivo per, che dovrà vivere un fallimento durante un’operazione in corso. La sinossi ufficiale parla di una missione disastrosa e data la reazione di Philip siamo portati a credere che la ragazza abbia sfiorato il. Per questoe il marito dovranno discutere a lungo su come gestiree tutto ciò che la riguarda. Nel frattempo, la relazione fra Gennadi ...