TG RDN del 05 04 18

TG RDN del 03/04/18 : FEDERALBERGHI ROMA: PASQUA +2-3% PRESENZE, MA NESSUN PIENONE “Pasqua e’ andata abbastanza bene, Roma ha registrato il 2-3% di turisti in piu’ rispetto allo scorso anno. Pero’ non c’e’ stato il pienone, si trovavano camere libere e questa e’ una cosa che negli anni passati non accadeva”. A fare il bilancio delle presenze nella Capitale per il periodo pasquale e’ Giuseppe Roscioli, presidente ...