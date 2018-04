Tesla | la crisi della normalità di Elon Musk

panorama

: E se il tallone d’Achille di Elon Musk fosse l'incapacità di essere ordinario? #Tesla e la crisi della normalità… - MarMorello : E se il tallone d’Achille di Elon Musk fosse l'incapacità di essere ordinario? #Tesla e la crisi della normalità… - radioitaliacina : Tesla e Cina: in crisi se aumentano le tariffe importazione? - nemesis_75 : Tutti davano #Facebook in crisi ? Ecco una risposta che mi piace; obiettiva e alla avanti tutta. Simile a quella di… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Specialista dell'eccezionale, l'imprenditore sembra arrancare in una sfida ordinaria per una multinazionale: produrre tanto in poco tempo