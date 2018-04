Terremoto L’Aquila | geologi | mantenere viva la memoria di quella notte

L’AQUILA - DOPO IL Terremoto UE CHIEDE TASSE SOSPESE/ Il sindaco Biondi : “restituzione è intollerabile!” : TERREMOTO L'Aquila, Ue CHIEDE restituzione TASSE SOSPESE: “Erano aiuti di Stato”. Circa 350 imprese coinvolte, scatta la rivolta: pronte battaglie legali e proteste clamorose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Terremoto L’Aquila : giovedì fiaccolata commemorativa in ricordo delle 309 vittime : In ricordo del Terremoto del 6 aprile 2009 che distrusse la città dell’Aquila, sono in programma numerose iniziative: una fiaccolata è prevista giovedì sera, 5 aprile, alle ore 22:40 con partenza da Via XX settembre per arrivare un’ora dopo alla Villa Comunale. Deposizione dei fiori poi a Piazzale Paoli. A mezzanotte inizierà la messa che sarà celebrata dall’Arcivescovo dell’Aquila mons. Giuseppe Petrocchi e poi alle ...

Terremoto : Meloni - follia chiedere restituzione incentivi a L’Aquila : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ‘Fratelli d’Italia è al fianco dei cittadini aquilani e del sindaco Biondi, oggi bersaglio di una ignobile richiesta del governo Pd che, su indicazione dei burocrati dell’Ue, rivuole da 350 imprese gli incentivi post-sisma, in un’unica soluzione e con interessi e sanzioni salatissime”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Una ...

Terremoto L’AQUILA/ Scossa di magnitudo 3.9 nella notte : i cittadini non vogliono più tornare in centro : TERREMOTO L’AQUILA, oggi nella notte Scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:04:00 GMT)

Forte Scossa di Terremoto a Est dell’Aquila - nella Frazione di Paganica : L'Aquila - Qualche minuto fa alle 3.18 una Forte Scossa di Terremoto ha risvegliato la popolazione aquilana. Un Terremoto che l’INGV in via preliminare ha valutato come Ml3.9 e che si è sprigionato pochi chilometri a nord del centro abitato. (Seguiranno aggiornamenti) leggi tutto