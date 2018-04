Terremoto Italia centrale | scossa di magnitudo 3 9 | paura tra Marche e Umbria

Blastingnews

: Terremoto: scossa di magnitudo 4.3 nell'Italia Centrale #terremoto - MediasetTgcom24 : Terremoto: scossa di magnitudo 4.3 nell'Italia Centrale #terremoto - fanpage : #Terremoto nel Centro Italia, scossa di magnitudo 3.9 nelle Marche - MediasetTgcom24 : Terremoto in Centro Italia, sisma di magnitudo 3.9 nel Maceratese #terremoto -

(Di giovedì 5 aprile 2018) La terra torna a tremare con vigore in #Centroprovocandoe nuovi allarmi. Un #di #3,9 ha interessato diversi comuni tra l’e lenel cuore della notte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato il movimento tellurico alle 4:19 con epicentro a Muccia in provincia di Macerata. Da rilevare che gli strumenti hanno rilevato il sisma ad una profondita' di nove chilometri. Laha fatto sobbalzare dal letto tante persone in un’area geografica in cui si convive da due anni con l'incubo del. Nella circostanza latra i residenti dei comuni interessati dal sisma è stata maggiore in considerazione della. Il sisma è stato avvertito nei comuni di Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo, Camerino, Fiastra, Pioraco, Visso, Ussita, Castelraimondo, Caldarola, ...