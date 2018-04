Terremoto in Abruzzo | le foto a confronto | L' Aquila 2009 - 2018

Terremoto : il 6 Febbraio la consegna di 18 Sae in Abruzzo : Martedì 6 Febbraio alle ore 10.30 il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca e il Sindaco di Capitignano Maurizio Pelosi consegneranno 18 casette Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza): 12 a Capitignano(Aq) capoluogo e 6 nella frazione di Pago, come richiesto dall’Amministrazione Comunale. Lo ha reso noto oggi il Sottosegretario alla Presidenza Mario Mazzocca. “La consegna delle casette- ha spiegato- avverrà a circa 10 mesi ...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Abruzzo - sisma M 2.8 a L'Aquila (4 febbraio 2018 - ore 12.17) : Terremoto oggi 4 febbraio 2018 , INGV ultime scosse e notizie: Abruzzo , sisma di magnitudo 2.8 a L'Aquila . Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:17:00 GMT)

Terremoto Abruzzo : 30 milioni a 770 aziende del cratere : “Sono state concesse agevolazioni fiscali per 30 milioni di euro alle aziende abruzzesi che hanno fatto domanda e che rientrano nella Zona Franca Urbana del cratere sismico”: lo ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa a Pescara Luciano D’Alfonso, presidente della giunta regionale abruzzese, in riferimento ai comuni del Centro Italia colpiti dalle scosse di Terremoto del 2016. “La copertura defiscalizzante ...