Tennis | Coppa Davis 2018 | tutto pronto a Genova L’Italia lancia la sfida alla Francia

Tennis - Coppa Davis 2018 : Mahut-Herbert punto di forza della Francia - ma Fognini-Bolelli sanno come batterli : Il doppio è spesso l’ago della bilancia in una sfida di Coppa Davis e anche in quella tra Italia e Francia di questo fine settimana il copione sembra essere lo stesso. Rispettando i pronostici nella giornata del sabato le due squadre dovrebbero trovarsi in parità e dunque proprio il punto del doppio diventerebbe decisivo per le sorti dell’intero incontro. L’Italia con ogni probabilità punterà su Fabio Fognini e Simone Bolelli, ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura” : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Francia favorita - ma l’Italia si affida all’amata terra rossa : Mancano solo due giorni all’inizio di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. A Genova è davvero tutto pronto e il capoluogo ligure è pronto ad ospitare un incontro molto atteso da tutto il Tennis italiano. Gli azzurri si stanno allenando e sono stati protagonisti anche di alcune manifestazioni dove hanno potuto sentire il calore e la vicinanza di moltissimi tifosi. “E’ stata una bella ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la Francia ai raggi X. Pouille il numero uno - doppio formidabile : E’ ormai iniziata la settimana che porterà alla sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis tra Italia e Francia. Oggi analizzeremo i convocati del capitano francese Yannick Noah. LUCAS Pouille: numero 11 del ranking ATP, record in Coppa Davis 4-3. E’ il numero uno di Francia ed è anche l’eroe della finale della passata edizione, vincendo il singolare decisivo contro Darcis. Giocatore che ben si adatta ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di Coppa Davis” : Entrato a far parte della top100 Matteo Berrettini, una delle speranze italiane nel futuro del Tennis, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per la sfida di Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a ...

Tennis - Genova pronta per la Coppa Davis e la Fed Cup : ROMA - La città di Genova è pronta ad ospitare il match di Coppa Davis tra Italia e Francia , valido per i quarti del World Group 2018 , in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra ...

Tennis. Conto alla rovescia per la Coppa Davis tra Italia e Francia a Genova : tra i protagonista Fabio Fognini : La Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport, unico per gli appassionati, ma anche un grande evento di piazza per tutti. Il nostro obiettivo è che l'intera cittadinanza possa ammirare i ...

Coppa Davis - il grande Tennis sbarca in piazza De Ferrari : Tra un allenamento e l'altro gli azzurri raggiungeranno il cuore di Genova per ricevere l'abbraccio della città e la carica in vista della prestigiosa sfida ai campioni del mondo. I convocati per la ...

Tennis - Coppa Davis - Barazzutti chiama Berrettini. E Nadal rientra a Valencia : Fuori Fognini dal Masters 1000 di Miami, il capitano Corrado Barazzutti ha convocato Simone Bolelli, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e l'esordiente Matteo Berrettini per il quarto di ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Piqué trasforma la Coppa Davis nel mondiale di Tennis. Lukaku propone l'All-Star Game del calcio - Bolt a Manchester : Restando in tema di legami tra il calcio e gli altri sport, Romelu Lukaku lancia una nuova idea. L'attaccante belga del Manchester United propone di organizzare l' All-Star Game in Premier League, ...

Piqué rivoluziona la Coppa Davis : in una settimana il mondiale del Tennis : ... incluso l'innalzamento del prize money per giocatori e nazioni e l'assistenza tecnica ai giovani in tutto il mondo. La finale della nuova Coppa Davis sarà il festival del tennis mondiale'. Estoy muy ...

Tennis - RIVOLUZIONE per la Coppa Davis? Proposto il cambio di format : verso il Mondiale a novembre : La Coppa Davis potrebbe essere vicina a una vera e propria RIVOLUZIONE. L’attuale format della competizione per Nazionali di Tennis potrebbe infatti essere abbandonato. Attualmente, nel Gruppo I (la ribattezzata Serie A), sono presenti 16 squadre che si affrontano in un tabellone a eliminazione diretta con scontri di sola andata e dunque con un determinante vantaggio del campo. La Federazione Internazionale oggi ha siglato un accordo di 25 ...

