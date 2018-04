Ufficiale : Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip! : In casa Mediaset ci saranno tantissimi cambiamenti, a partire dai conduttori e dai reality show. Ci è giunta una novella fresca fresca di giornata. Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip. Invece Filippo Bisciglia che fine farà? Scopriamo di più! Qualche giorno fa si è venuto a sapere che Simona Ventura ha mollato il suo agente Lele Mora e che il suo posto è stato preso da Marco Durante di La Presse, lo stesso manager che segue Barbara ...

Filippo Bisciglia/ Dal GF a Tale e Quale : l’ex gieffino pronto per Temptation Island (Maurizio Costanzo Show) : Filippo Bisciglia al Maurizio Costanzo Show: dopo Temptation Island e Tale e Quale Show, il presentatore romano sul palcoscenico senza mai rinnegare il GF.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Temptation Island Vip - anticipazioni sulle coppie che parteciperanno : Ancora non è nemmeno cominciato il Grande Fratello Nip è si parla di già della nuova edizione di Temptation Island che sarà popolata da sole coppie Vip, appartenenti al mondo dello spettacolo. Ad oggi non si possono dare informazioni proprio precise su questo argomento anche perchè c'è un lungo arco di tempo prima dell'inizio del reality e quindi qualche coppia potrebbe ritirarsi....Continua a leggere

Sissi - l’amica di Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : sarà tra i single a Temptation Island? : Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni: al trono classico di Uomini e Donne la tronista Sara Affi Fella non gradisce molto la vicinanza del corteggiatore siciliano alla ragazza.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Temptation Island Vip - Paola Caruso tentatrice fra ex gieffini innamorati e tronisti scrittori : MILANO- Nuovi nomi per la prima versione di Temptation Island in salsa Vip. Il programma, si avvicina e sembra che fra le papabili tentatrici, di cui Leggo.it ha anticipato qualche nome, ci sarebbe il ...

Paola Caruso nel cast di Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: arriva Paola Caruso? L’indiscrezione sulla partecipazione di Paola Caruso nella nuova edizione di Temptation Island Vip è stata lanciata dall’aggiornatissimo sito Dagospia, nella quale si legge che la bombastica Paola imperversa come opinionista nei salotti pià in vista della nostra tv, come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Inoltre la Caruso ha fatto scoppiare recentemente uno scandalo attraverso il caricamento ...

Temptation Island 2018 coppie concorrenti e cast completo : tutti i partecipanti della nuova edizione : Iniziamo a parlare del cast di Temptation Island 2018: le coppie concorrenti della nuova edizione verranno scelte sempre quando finirà Uomini e Donne, o a ridosso della fine della stagione, perché la redazione che lavora ai due programmi è la stessa. Alcune coppie si candideranno come concorrenti dell'edizione 2018 e nei prossimi mesi ne scopriremo abbastanza secondo noi, ma i primi a pensarci sono stati Jessica Vella e Kevin Ishebabi, ...

Angela e Paolo : 'Noi a Temptation Island'? Parla la Caloisi Video : Mancano appena tre mesi all'inizio della nuova e quinta stagione del reality show estivo più to della rete Mediaset: parliamo di 'Temptation Island', il famoso programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L'attesa è ancora lunga eppure si cominciano a vociferare i nomi delle possibili coppie che potrebbero prendere parte al cast che comporra' la nuova edizione. Dopo le chiacchiere su Luca Onestini e Ivana Mrazova la cui partecipazione ...

Temptation Island in versione vip : Luca Onestini - Ivana Mrazova e Giulia De Lellis tentatori : È in preparazione la nuova edizione di 'Temptation Island' in versione vip. Per il reality estivo si sono fatti diversi nomi, ma sembra che gran parte del cast potrebbe arrivare dal Grande fratello ...

Temptation Island 2018 : nel cast Jessica Vella e Kevin Ishebabi? : Jessica Vella e Kevin Ishebabi, dopo essere tornati assieme, come confessato al settimanale Nuovo Tv, hanno tutte le intenzione di porre solide basi per una relazione destinata a durare nel tempo. E' il modello, di origini tanzaniane, a svelare, i retroscena della ritrovata serenità con la fidanzata conosciuta durante l'avventura del Grande Fratello:prosegui la letturaTemptation Island 2018: nel cast Jessica Vella e Kevin Ishebabi? ...

“Basta - ora devo dire la verità”. La confessione di Akash Kumar. Pablo a ‘Ciao Darwin’ e Andrea a ‘Temptation Island’ - il concorrente di Ballando con le stelle vuota il sacco sulla sua identità (boom!) : ”Chi è veramente Akash Kumar?”. La domanda sul concorrente di ”Ballando con le stelle” è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ”Temptation Island” nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ”Ciao Darwin”, dove gareggiava nel gruppo dei ”belli”, il suo nome era Pablo Romeo. In entrambe le ...