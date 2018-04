Tempo stabile e mite fin Domenica | ma peggiora in serata

Previsioni Meteo Lombardia : Tempo instabile - migliora da mercoledì : Sull’Europa – spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino Meteo – insiste una circolazione atmosferica molto attiva con frequente formazione o transito di sistemi perturbati. Sulla regione, oggi, lunedì 19, debole instabilità in graduale attenuazione con residue deboli precipitazioni. Martedì 20 inizialmente stabile, dal tardo pomeriggio nuova breve fase debolmente perturbata con qualche rovescio e rinforzi del vento in ...

Meteo : in Lombardia Tempo instabile - migliora mercoledì : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Sull'Europa insiste una circolazione atmosferica molto attiva con frequente formazione o transito di sistemi perturbati. Sulla Lombardia , le previsioni di Arpa sono di debole instabilità in graduale attenuazione con residue deboli precipitazioni. La giornata di martedì,

Tempo stabile ma nel weekend nuovo peggioramento : La situazione meteo per il weekend , vedrà il ritorno delle piogge a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione, la n. 6 del mese di marzo, accompagnata da forti venti meridionali. I fenomeni più intensi saranno più abbondanti al Nord e sulle regioni centrali tirreniche entro domenica. In mappa la pressione al suolo prevista […]

Mal Tempo inarrestabile - a fine mese arriva Burian Bis : gelo e nuove nevicate : Con l'ingresso del mese di marzo in molti già speravano nell'arrivo della primavera, ma secondo le previsioni sembra che bisognerà aspettare ancora molto per le miti temperature marzoline. Con la fine ...

Padoan : economia Italia stabile anche se servisse Tempo per governo : anche se dovesse servire un certo periodo di tempo per riuscire a comporre un governo , dopo le elezioni del 4 marzo, l' economia resterà comunque stabile , ha detto oggi il ministro dell' economia Pier Carlo Padoan .

Tempo instabile e freddo per tutta settimana - pioggia e neve fino in bassa collina : Roma - Come preannunciato nei giorni scorsi, nuova settimana all'insegna dell'instabilità e del clima invernale sull'Italia. Responsabile di questa nuova fase di malTempo è la formazione di un vortice di bassa pressione nei pressi del Sud, che sarà alimentato da fredde correnti provenienti dai Balcani e dal Nord Europa, dove le temperature sono tornate anche sotto lo zero e la neve è comparsa fino a quote di ...