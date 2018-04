Telepass europeo | arriva il nuovo sistema di pagamento

Telepass europeo - dopo i mezzi pesanti arriva anche quello per le auto : dopo quello per i mezzi pesanti, disponibile già da un anno e utilizzabile sulle autostrade di Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Polonia e Austria, è in arrivo anche il Telepass europeo per le auto, che consentirà agli automobilisti italiani (e viceversa) di viaggiare senza problemi sulla rete autostradale spagnola, francese e portoghese, oltre che quella nazionale, utilizzando un unico dispositivo per il pagamento del pedaggio. La ...

Arriva il nuovo Telepass europeo : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – telepass, società del gruppo Atlantia e leader mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale, lancia il telepass europeo per le auto. Grazie all’accordo tra telepass, il gruppo francese Aprr-Area e la spagnola Pagatelia, i clienti italiani possono ora viaggiare liberamente sulla rete autostradale italiana, francese, spagnola e portoghese. Questo nuovo servizio, si legge in una nota, si ...

Autostrade : al via nuovo Telepass europeo per auto (2) : (AdnKronos) – Grazie ai servizi telepass per veicoli leggeri e pesanti, la società del gruppo Atlantia detiene la leadership mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale. In particolare, l’azienda è leader della mobilità in Europa per effetto della propria innovativa piattaforma interoperabile che abbina la tecnologia a micro onde con quella satellitare, certificata di recente in Belgio per i mezzi pesanti. Finalmente, ...

Autostrade : al via nuovo Telepass europeo per auto (3) : (AdnKronos) – Per i clienti telepass, per accedere al nuovo ‘telepass europeo’, è sufficiente richiedere l’attivazione sul proprio contratto telepass Family presso i Punto Blu presenti sulla rete autostradale e ottenere il nuovo dispositivo. Per i nuovi clienti, invece, basterà sottoscrivere un contratto telepass Family e contestualmente all’attivazione del nuovo servizio richiedere il dispositivo interoperabile. ...

Autostrade : al via nuovo Telepass europeo per auto (4) : (AdnKronos) – “Siamo orgogliosi – sottolinea Gabriele Benedetto, ad di telepass – di presentare questa importante novità per i veicoli leggeri, che consente per la prima volta in Europa, di viaggiare con un unico dispositivo in 4 Paesi”. Dopo il successo del telepass Eu per i veicoli pesanti, interoperabile in 7 Paesi, aggiunge, “il nuovo dispositivo per le auto, è un’ulteriore dimostrazione che la ...