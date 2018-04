Telecom Italia | ora i debiti miliardari del gruppo sono un problema di Stato che richiama

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) I 33 miliardididiventano un affare di. Anzi, una potenziale arma di ricatto, sicuramente involontaria ma da disinnescare rapidamente mettendola in mani sicure. Come quelle della Cassa Depositi e Prestiti che in queste ore sta discutendo l’acquisto di una quota di peso in Tim, fino al 5 per cento. Una partecipazione di scarsa profittabilità che per di più costerà almeno 570 milioni di euro. Somma non da poco da sacrificare sull’altare della patria con il placet insolitamente condiviso dalle stesse forze politiche che in queste ore faticano a trovare una comunione di intenti sulla formazione di un nuovo governo. Retorica sulle infrastrutture strategiche e sul “nemico” straniero a parte, del resto, 570 milioniniente in confronto al rischio che il Paese correrebbe se la rete di Tim dovesse finire in mani “sbagliate”. ...