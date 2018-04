Telecom corre in Borsa - +3% - - Cdp pronta a entrare nel capitale : Milano, 5 apr. , askanews, - Telecom Italia in evidenza a Piazza Affari sulla notizia che il cda odierno della Cassa Depositi e Prestiti valuterà l'acquisto di una quota fino al 5% nel gruppo di tlc. ...

Telecom Italia : sanzione di 4 - 8 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 4,8 milioni di euro. Ecco i dettagli L'articolo Telecom Italia: sanzione di 4,8 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette proviene da TuttoAndroid.