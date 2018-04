Tariffe Iliad Italia a prezzi stupefacenti | parla ancora Benedetto Levi

optimaitalia

: Tariffe #IliadItalia a prezzi stupefacenti: parla ancora Benedetto Levi - OptiMagazine : Tariffe #IliadItalia a prezzi stupefacenti: parla ancora Benedetto Levi - zazoomnews : “Tariffe più basse trasparenti e semplici da capire” questa la filosofia di Iliad - #“Tariffe #basse #trasparenti… - 24h_Tecnologia : “Tariffe più basse, trasparenti e semplici da capire”, questa la filosofia di Iliad: Nel corso di una intervista ri… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Isaranno così bassi da stupirvi, parola di. Come riportato da 'UniversoFree.com', il giovane AD del prossimo operatore nazionale ha di recente rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Panorama' (in tutte le edicole da questa mattina), particolareggiando circa i costi delleche l'azienda di cui è rappresentante presenterà.In primis, il dirigente 29 enne ha confermato il coinvolgimento dinella gara per il 5G, firmandodichiarazioni al vetriolo per i concorrenti in merito a quanto successo con l'AGCM. Il fatto che i gestori nostrani abbiano potuto mettersi d'accordo ed allinearsi sua sfavore del principio di concorrenza e degli stessi consumatori proprio non è andato giù a, il quale ha chiosato senza remore che una cosa del genere in un altro mercato sarebbe stato inconcepibile.Per quanto ...