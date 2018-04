: Arrestato in Spagna Hervé #Falciani, l'ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migli… - RaiNews : Arrestato in Spagna Hervé #Falciani, l'ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migli… - Corriere : Arrestato Hervé Falciani, l’uomo all’origine dello scandalo Swissleaks - danaredfelix : RT @RaiNews: Arrestato in Spagna Hervé #Falciani, l'ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migliaia presunt… -

Hervé, l'informatico che fece scoppiare lo scandalo,sui 130.000 presunti evasori fiscali, correntisti della banca britannica Hsbc in Svizzera,è statoin, a Madrid. "Il suo arresto è avvenuto a Madrid, in strada, mentre stava andando ad una conferenza ", ha detto un alto durigente della polizia spagnola.è stato condannato nel 2015 per spionaggio economico e deve scontare una pena di 5 anni in Svizzera che ne ha chiesto l'estradizione.(Di giovedì 5 aprile 2018)