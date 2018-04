Surviving Mars | introdotti camera libera | un omaggio a Stephen Hawking e molto altro

Surviving Mars : Recensione - Trailer e Gameplay : Quest’oggi vi porteremo su Marte, con la nostra Recensione di Surviving Mars , il Sim City spaziale, un gestionale dove siamo chiamati a trasferire la popolazione terrestre sul pianeta rosso. Surviving Mars Recensione Surviving Mars ricorda per molti versi il celebre gestionale di casa Maxis. Dopo l’atterraggio su Marte, ci troviamo di fronte un grande appezzamento di terreno rossastro suddiviso in quadranti. ...

Surviving Mars - recensione : Il genere delle simulazioni urbane si è evoluto, come spesso accade, ibridandosi con altri generi. Dai titoli strategici ai roguelike passando per RPG ed RTS, i contributi sono decisamente molti, con il risultato che le simulazioni urbane 'pure' rimangono poche e limitate ai franchise noti (SimCity e Cities soprattutto). La storia tuttavia insegna che il concetto di 'puro' è labile e legato a un'astrazione tutta umana: la pretesa che esista una ...

Surviving Mars arriva il 15 Marzo 2018 : Paradox Interactive, è lieta di annunciare l’arrivo per il 15 Marzo 2018 su PC, PS4 e Xbox One con supporto 4K, di Surving Mars, il nuovo gestionale ambientato sul pianeta rosso. I pre-order inizieranno alla fine di questo mese, permettendo agli aspiranti Martians di cogliere l’occasione per essere tra i primi coloni e raccogliere i bonus in- game. Surviving Mars arriva a Marzo In Surviving Mars, i giocatori proveranno ...