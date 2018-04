Sulla strada di Di Maio verso il governo cade il tabù Renzi Dal podio del Quirinale la

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il primo giro di consultazioni alnon doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Diè uscito dal colloquio con Sergio Mattarella e ha preso la parola, ha lanciato un ramoscello d'ulivo nei confronti del Partito democratico. "Io non ho mai voluto spaccare il Pd – ha spiegato il capo politico del M5s - non ho mai chiesto una scissione interna. Io mi rivolgo al Pd nella sua interezza, non ci permettiamo di interferire nelle loro dinamiche interne".Parole importanti. Ma allorché ci si affaccia nella stanza dei bottoni ...