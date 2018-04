Sul Golan Assad sfida Netanyahu

Roma - Nainggolan/ “I laziali vedono i rigori dove non ci sono - spero vinca la Juve - Sull’Inter…” : Roma, parla Nainggolan: “I laziali vedono i rigori dove non ci sono, spero vinca la Juve, sull’Inter…”. Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso rilasciate quest’oggi(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:46:00 GMT)

Nainggolan scatenato : clamorosa bordata alla Lazio - poi sorprende Sulla Juventus : La Roma è concentrata su campionato e Champions League, si candida ad essere un grande protagonista il centrocampista Nainggolan. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa sulla Juventus rilasciate a ‘Il Tempo’: “Spero che alla fine la Roma riesca ad arrivare fra le prime 4 perché è molto importante. – ha dichiarato – Dipende soprattutto da noi. La Lazio ha l’Europa League , gioca di giovedì e non sarà facile. ...

DIRETTA/ Crotone Roma - riSultato finale 0-2 - info streaming video e tv : decidono El Shaarawy e Nainggolan! : DIRETTA Crotone-Roma, info streaming video e tv: dopo aver battuto i blucerchiati gli uomini di Zenga cercano di fare un dispetto anche ai giallorossi

Diretta/ Crotone Roma - riSultato live 0-2 - info streaming video e tv : la chiude Nainggolan : Diretta Crotone-Roma, info streaming video e tv: dopo aver battuto i blucerchiati gli uomini di Zenga cercano di fare un dispetto anche ai giallorossi

Diretta/ Crotone Roma (riSultato live 0-2) info streaming video e tv : la chiude Nainggolan : Diretta Crotone-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Ezio Scida domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:31:00 GMT)

LIVE Crotone-Roma - cronaca e riSultato in tempo reale : occasione Nainggolan : ... Florenzi, Manolaz, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Dzeko Allenatore : Eusebio Di Francesco Notizie sul tema Crotone-Roma in diretta tv e LIVE streaming, dove ...

Calciomercato Roma - Nainggolan allo scoperto : che annuncio Sul futuro! : Terminata la sessione invernale di Calciomercato che ha visto Nainggolan accostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importante annuncio che farà felici i tifosi della Roma. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in ...

Nainggolan : 'Pronto a firmare a vita per la Roma. Sulla mia vita privata...' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...

Nainggolan - la decisione della Roma Sull'offerta cinese : Secondo Sky Sport , la Roma non venderà Radja Nainggolan in Cina. decisione presa, il belga non si tocca a gennaio e dunque si andrà avanti con lui almeno fino alla prossima estate.