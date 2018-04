Sugli italiani incombe la minaccia di rincari fiscali per 60 miliardi entro il 2020

Volley - SuperLega 2018 – 26^ giornata - i migliori italiani. Zaytsev Sugli scudi - Fei da record - Randazzo brilla - Savani replica : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. IVAN Zaytsev. Ormai è davvero entrato in una nuova dimensione nel ruolo di schiacciatore. Perugia era già certa del primo posto ma decide di asfaltare anche Ravenna (che incontrerà anche nei quarti di finale dei playoff) trascinata da Atanasijevic e dallo Zar che mette a segno ...

Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Il report Ubs. Ma i numeri dicono che non è possibile "L'incertezza aumenta la volatilità Sugli asset italiani" : Alla luce dei risultati, per il momento parziali, delle elezioni italiane, che hanno evidenziato una vittoria del Movimento 5 Stelle ma una situazione parlamentare in cui nessun partito o coalizione ha una maggioranza netta per governare, si va verso "lunghi negoziati Segui su affaritaliani.it

Maryan Ismail - la verità Sugli islamici italiani : 'Vi dico io per chi votano' : Addio Pd. La maggior parte dei circa due milioni di musulmani italiani, alle elezioni del prossimo 4 marzo voterà per il M5S. Questa, almeno, è l' indicazione di Davide Piccardo, figlio di Hamza ...

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi Sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

'Non mi pento e non mi scuso'. Di Battista non fa marcia indietro Sugli italiani rincoglioniti : Ognuno voterà chi vuole, ma la partecipazione alla vita politica è fondamentale comunque la si pensi". A qualcuno ha ricordato Berlusconi quando insultò chi vota a sinistra. "Ho detto una cosa ...