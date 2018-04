Strategie sane che ti tolgono una taglia

vanityfair

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lo dicono diversi studi:re drasticamente le calorie non fa perdere peso. Anzi, ha l’effetto opposto perché rallenta il metabolismo, il meccanismo che permette di bruciare di più e di conseguenza di dimagrire. LEGGI ANCHE22 cibi brucia grassi (per dimagrire mangiando) «Pensare che i chili in più dipendano solo dalla cosa si mangia e dalle quantità- suggerisce la dottoressa Valentina Schirò, biologa nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione- è un errore. A far oscillare l’ago della bilancia sono soprattutto le cattive abitudini quotidiane, in primo luogo la sedentarietà. La giusta strategia per dimagrire in modo duraturo e sano è modificare i propri stili di vita». Un’altra delle tentazioni che si ha spesso quando si deve dimagrire è pensare di poter vedere risultati nell’immediato. «In realtà, il tempo necessario per la perdita di peso- spiega l’esperta- è ...