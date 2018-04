Storia di un manifesto e della comunicazione gestita male

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Per molti è l’anima, per altri ladell’anima. Da sempre, sua maestà la pubblicità all’occorrenza divide, indigna, attrae, commuove, schernisce, irrita, fa sorridere, arrabbiare, riflettere. Scatena delle reazioni, lo fa per mestiere. E i manifesti che campeggiano in questi giorni per le strade di Potenza non sono da meno: da quando sono comparsi, il 30 marzo, quei cartelloni che citano: «Amore, ma se mi uccidi, dopo chi picchi?» hanno fatto parlare di sé più di ogni altro evento cittadino, se si esclude la festività di San Gerardo (patronocittà). L’intenzione pare sia quella di pubblicizzare un convegno, previsto per il 13 aprile, contro la violenza sulle donne. Ma a scatenare critiche non è – ovviamente – il tema promosso sul, bensì il linguaggio scelto per comunicare l'iniziativa. Dai più non apprezzato, tant’é che se ne è richiesta ...