STOP AL FUMO | CORSI NEL PERUGINO

Ector The Protector Bear : STOP al fumo passivo - alla salute dei bambini ci pensa l’orsetto : Sin da piccoli, ciascuno di noi sceglie il proprio compagno fedele, qualcuno con cui parlare, a cui appoggiarsi quando si ha paura, con cui ridere quando si è felici e dietro cui rifugiarsi quando l’ostacolo da superare sembra troppo grande ai nostri occhi. Spesso è un gioco, ancor più di frequente è un piccolo animaletto di stoffa da tenere sempre con sé, per ogni evenienza. l’orsetto “ Ector The Prot Ector Bear ”, realizzato da Roche con il ...

STOP Usa alla Philip Morris In fumo gli affari di Vacchi Il titolo Gima Tt va ko a Piazza Affari : Per il comitato di consulenti della Fda (la authority americana che controlla alimentari e farmaci) le tesi di Philip Morris che le nuove sigarette elettroniche IQOS facciano meno male di quelle tradizionali sono in gran parte non dimostrate. Per il colosso del tabacco Usa potrebbe voler significare dire addio al sostegno della Fda, anche se la commercializzazione del prodotto negli States non sembra a rischio. A Piazza Affari soffre Gima TT, ...