Stefano De Martino | paura in Honduras | omicidio nell’hotel del ballerino

Omicidio nell'albergo dove alloggiava Stefano De Martino : terrore all'Isola Video : Clamorosa notizia arriva dall'America dove si trovano tutti i tecnici della produzione dell'Isola dei famosi e l'inviato #Stefano De Martino; momenti di terrore durante il giorno di Pasqua. Si tratta di una notizia rivelata dal settimanale Spy, molto famoso dopo aver paparazzato Francesco Monte e Paola di Benedetto [Video] mentre si baciavano sul terrazzo. Stavolta però la notizia è diversa e anche più preoccupante perché, secondo la rivista in ...

Isola Dei Famosi 2018 : Pasqua di paura per Stefano De Martino e la troupe in Honduras : Pomeriggio di Pasqua all'insegna del terrore per Stefano De Martino: in esclusiva su Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, la ricostruzione del sanguinoso agguato ad Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, (Cavallo pazzo) boss della omonima banda del narcotraffico centroamericano, giustiziato da due killer nell'albergo dove alloggia la produzione de “L'Isola dei Famosi”. Nel municipio di Jutiapa, due sicari armati giunti su un ...

Vladimir Luxuria contro Stefano De Martino! : Per quale motivo il transgender Vladimir Luxuria si è scagliato contro il povero Stefano De Martino? Andiamo a scoprire per quale motivo è nato l’attrito! Cosa replicherà il ballerino? Stefano De Martino ha voluto abbandonare Maria De Filippi ed il ruolo come ballerino per provare ad essere l’ inviato della sedicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. Questa nuova carica però gli è costata tante critiche da parte di alcuni ...

“Imperdonabile”. Isola - Stefano non la passa liscia. Manca poco alla fine del reality ma qualcuno (un vip ovviamente) ha deciso di “rovinare” gli ultimi giorni di De Martino in Honduras. E non ha esitato ad affondare il coltello in questo modo. L’ex marito di Belen ha le sue colpe… Il botto è vicino? : Mancano poche settimane alla fine de L’Isola dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. ...

Mattino 5 : Vladimir Luxuria critica Stefano De Martino : Vladimir Luxuria contro Stefano De Martino a Mattino Cinque E’ da poco finita una nuova puntata di Mattino 5. E nella seconda parte della trasmissione mattutina di Canale 5 ampio spazio è stato dedicato all’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio a parlare di ciò che è successo ieri sera a L’Isola 13, tra i quali Marco Balestri, Augusto De Megni e Vladimir Luxuria. Ed è stata soprattutto quest’ultima ad ...

Stefano De Martino/ Nel mirino di Striscia la notizia - ancora vittima della VAR? (Isola dei famosi 2018) : Stefano De Martino all'Isola dei famosi 2018 sta vedendo diverse liti tra i concorrenti vip e c'è chi gli rimprovera di non averli saputi mettere in riga(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:25:00 GMT)

Stefano De Martino presenta Belen Rodriguez - imbarazzo a Verissimo. Lei gli manda una freccitina - lui risponde a tono : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

