Stefania Sandrelli choc : Ho subito una violenza dal fidanzato della mia amica : 'Ho subito una sola violenza dal fidanzato di una mia carissima amica': è la rivelazione choc di Stefania Sandrelli. L'attrice, fresca del Premio David Donatello, racconta questo ricordo doloroso a ' ...

Stefania Sandrelli/ La vita - la carriera e il successo della diva al Maurizio Costanzo Show : Stefania Sandrelli, reduce dal premio speciale David di Donatello, questa sera sarà tra gli ospiti del consueto appuntamento in seconda serata con il Maurizio Costanzo Show.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:30:00 GMT)

David di Donatello - Steven Spielberg e Diane Keaton all'evento del cinema italiano : premio speciale per Stefania Sandrelli : Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello . Prima della serata di premiazione, i candidati ai David, come da tradizione, sono saliti al Quirinale per il consueto saluto del ...

Stefania Sandrelli : «Sono tutta istinto» : Stefania Sandrelli, autoritratto: «Non ho mai saputo calcolare niente, sono tutta istinto. Un istinto bestiale. Mi sento un po’ un animaletto. Nel bene e nel male». Fuori si gela, il manto bianco si posa al di là delle finestre: «A Roma, nel ’71 e nell’85, vidi nevicate clamorose fiondandomi in mezzo alla strada con i figli per giocare. Prendemmo gli slittini, facemmo i pupazzi, scattammo le fotografie» e non c’è ricordo che all’attrice sembri ...

"David Speciale" a Stefania Sandrelli : Stefania Sandrelli riceverà il David Speciale nel corso della 62 edizione dei Premi David di Donatello. "Ricevo con questa onorificenza una grandissima emozione, un attestato di stima e di affetto. Le condizioni ideali per un matrimonio riuscito. Sarà come festeggiare le nozze d'oro", ha detto l'attrice, che nel corso della lunga carriera ha recitato con i più grandi registi italiani e nel 2005 è stata premiata con il Leone d'oro alla carriera. ...

Domenica In – Sedicesima puntata del 4 febbraio 2018 – Max Giusti e Stefania Sandrelli tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Sedicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo le buone speranze del periodo natalizio, complice la monotonia dell’appioppare già da inizio gennaio ogni settimana due inutili ore dedicate al festival di Sanremo, gli ascolti sono di nuovo […] L'articolo Domenica In – Sedicesima puntata del 4 febbraio 2018 – Max ...

Stefania Sandrelli a 'Domenica In' : 'Cinema? Mamma non voleva. Che amore con Gino Paoli' : 'La mia carriera cominciò quando, ancora ragazzina, fui immortalata da un fotografo e finii in copertina su una rivista. Fu Pietro Germi in persona a vedere quella foto, così decise di contattarmi per ...

Stefania Sandrelli/ 'Gino Paoli è stato il mio grandissimo amore' - Domenica In - : Stefania Sandrelli, ospite a Domenica In: l'attrice è tra le protagoniste della lotta contro gli abusi sulle donne nel mondo dello spettacolo.