Stato batteria e fotocamera per Honor 9 dopo l’aggiornamento Oreo | situazione al 5 aprile

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ci sono diversi smartphone pronti a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Androidin questo periodo, ma tra quelli che già hanno avuto modo di fare questo step occorre non dimenticarsi del cosiddetto9, a conti fatti uno dei primi in lista a fare un passo molto importante dal punto di vista software. L'ultima volta che mi sono concentrato sul device ho provato a sottolineare che i problemi di messa a fuoco dellaposteriore persistono anchequesto download, trattandosi di una problematica hardware. Riportandovi anche alcuni feedback sul fronte assistenza.A distanza di qualche settimana, ho deciso oggi 5di tornare su temi caldi relativi all'aggiornamento, prendendo in esame lae ladello smartphone. A dirla tutta, sul fronte autonomia non si registrano grosse novità per chi si ritrova con un9, in quanto i ...