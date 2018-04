Stati Uniti | batterio da incubo Resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere

Stati Uniti - ordini industria in recupero ma deludono attese : Recuperano gli ordinativi all'industria americani nel mese di febbraio , dopo un inizio d'anno al rallentatore, ma il dato risulta al di sotto delle attese degli analisti. Secondo il Department of ...

Stati Uniti - in calo le scorte settimanali di greggio : Diminuiscono le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al ...

Wall Street in retromarcia. Pesa la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Avvio in netto calo per la borsa di Wall Street . Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . Dal fronte macro , buone notizie per il mercato ...

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si aggiorna a Windows 10 : Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti aveva già annunciato in precedenza l’intento di aggiornare la totalità dei propri PC a Windows 10 e, dopo varie scadenze non rispettate, l’obiettivo è stato finalmente raggiunto. L’impresa è stata guidata dalla necessità di rafforzare le forze armate statunitensi contro gli attacchi informatici e anche di consentire future missioni. Le funzionalità di sicurezza introdotte da ...

Stati Uniti - boom di occupati anche a marzo : Teleborsa, - E' cresciuta molto più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti a marzo , confermando l'accelerazione del mercato del lavoro già accennata nei mesi precedenti. Gli occupati hanno ...

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

La guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti - atto secondo : Ieri sera Il governo americano ha detto che imporrà nuovi dazi su 1.333 prodotti cinesi, la Cina ha reagito in maniera simmetrica The post La guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti, atto secondo appeared first on Il Post.

Cina pronta a rispondere ai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti : Pechino, 4 apr. , askanews, La Cina ha condannato l'annuncio degli Stati Uniti di nuovi dazi doganali su una lista di prodotti cinesi e si è detta pronta a rispondere 'nei prossimi giorni' alla ...

Stati Uniti - sparatoria nel quartier generale di YouTube in California Live : Scatta l’allerta nel quartier generale della compagnia dei video su Internet a San Bruno. Polizia e ambulanze accorse sulla scena della sparatoria.

Dazi - Stati Uniti : "Cina fermi le pratiche commerciali distorsive" : La Casa Bianca critica i contro-Dazi cinesi mentre, Pechino, anche Mosca valuta una risposta alle misure di Trump. Preoccupato anche il Giappone

C’è un intricato caso sui concerti negli Stati Uniti : La più grande società che li organizza e vende i biglietti è accusata dalla sua principale concorrente di comportarsi in modo scorretto The post C’è un intricato caso sui concerti negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati Uniti allentano limite alle emissioni delle auto voluto da Obama : La decisione va nella direzione delle richieste delle case automobilistiche che più volte hanno affermato che le regole erano troppo difficili da rispettare in un periodo in cui la benzina era così economica

I dazi della Cina agli Stati Uniti affondano Wall Street : -2% : Nel mirino di Pechino 128 prodotti Usa, tra cui la carne di maiale e la frutta La Cina risponde ai dazi americani su acciaio e alluminio, colpendo 128 prodotti scelti apposta per fare male a Trump in ...

Dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...