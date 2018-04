Standing ovation mondiale per Cristiano Ronaldo

LIVE Lazio-Salisburgo - risultato in tempo reale : Standing ovation per Immobile : ... chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews LIVE Lazio-Salisburgo , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta . LIVE Lazio-...

Juve-Real - Standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo : Juve-Real, standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo Juve-Real, standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo Continua a leggere

Real Madrid - Ronaldo : “Grazie ai tifosi della Juventus”/ “Standing ovation bellissima”. Ibrahimovic punge... : Real Madrid, Ronaldo: “Grazie ai tifosi della Juventus. Standing ovation bellissima”. Ma Ibrahimovic invece lo provoca... Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Juve-Real - Standing ovation e applausi per Cristiano Ronaldo. Lui ringrazia i tifosi bianconeri : “È stato un momento incredibile, devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus, quello che hanno fatto è stato qualcosa di fantastico che non mi era mai successo nella mia carriera”. Con queste parole al sito dell’Uefa Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per la standing ovation che gli hanno riservato dopo lo splendido gol in rovesciata dell’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese è stato ancora una volta ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Standing ovation? Grazie ai tifosi della Juventus' : ' Credo sia stata una partita fantastica, abbiamo fatto tre reti contro una squadra che gioca bene - ha detto il portoghese a Premium Sport -. Sono felice di aver aiutato la squadra, è stata una ...

Il Real schianta la Juve 0-3 Standing ovation per Ronaldo Rovesciata incredibile : guarda : CR7 colpisce a freddo, poi firma una splendida Rovesciata (nono gol in sei gare ai bianconeri), la squadra di Allegri si sgretola. Arrotonda Marcelo. Ritorno mercoledì 11

Standing ovation per Antonio Marino : dopo X Factor la rivincita con Cristina Scabbia (video) : Standing ovation per Antonio Marino. Il cantante napoletano convince il pubblico di The Voice of Italy 2018 e i quattro giudici che si girano per lui nel corso della Blind Audition. Albano e Cristina Scabbia sono i primi coach a girarsi, seguiti da J-Ax e Renga. Antonio Marino ha una voce pazzesca e dai giudici viene classificato come particolarmente "sexy". Sulla sua pelle ci sono i tentativi nella prima edizione di X Factor Italia (2009) e ...

Gianni Morandi ricorda Fabrizio Frizzi alla chiusura del tour/ Applausi e Standing ovation durante il concerto : Gianni Morandi chiude il tour con un sold out e ricorda Fabrizio Frizzi durante il concerto tenutosi al Mediolanum Forum di Assago. Applausi e standig ovation per il conduttore(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Gianni Morandi ricorda Frizzi al concerto - Standing ovation lunga un minuto : Quando Gianni Morandi chiama il popolo dei suoi fan risponde. Si è chiuso in grande stile al Mediolanum Forum di Assago, sold out, il Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d&rsquo...

Nell'incanto del Museo Archeologico Standing ovation per l'energia di Curreri-Fresu : Musica leggera e storia. L'imponente retaggio culturale del Museo Archeologico e le canzoni di De Andrè e Dalla. Un inestimabile tesoro del sapere 'casa' di un concerto dove Gaetano Curreri e Paolo ...

"Fatti di musica 2018" trionfo di Levante - Standing ovation - Foto - - InfoOggi.it : ... la trentaduesima edizione del prestigioso Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei migliori spettacoli ...

A The Voice Kids Germania un bambino canta L’Essenziale di Marco Mengoni : Standing ovation dei coach e del pubblico (video) : A The Voice Kids Germania, un bambino canta L'Essenziale di Marco Mengoni: tre poltrone girate per Samuele! Nella versione under di The Voice of Germany, si è presentato un bambino tedesco che ha cantato con una pronuncia italiana impeccabile il grande successo italiano di Marco Mengoni: Samuel ha presentato ai coach di The Voice Kids Germania L'Essenziale, brano che portò al successo il cantante nostrano nel 2013, nonché una delle più belle ...

Standing ovation per Fico ma un 5Stelle resta seduto e scuote la testa : 'Come si fa?' : Agenzia Vista, Roma, 24 marzo 2018 Standing ovation per Fico ma parlamentare M5s resta seduto e scuote la testa Come si fa Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la candidatura di Roberto Fico alla ...