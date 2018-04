Spyro è tornato | annunciato con un trailer Spyro Reignited Trilogy per Xbox One e PS4

eurogamer

(Di giovedì 5 aprile 2018) Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nella mattinata, Activision ha appenaperOne e PS4, una collection rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga che ha come protagonista il celebre draghetto viola. Come riporta IGN lasarà disponibile dal prossimo 21 settembre e include i capitoliThe Dragon,2 Ripto's Rage! eYear of the Dragon, ognuno con grafica e sonoro completamente rinnovati.L'annuncio arriva nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale di, e per l'occasione dal 9 aprile i giocatori di Crash Bandicoot N. Sanepotranno inserire con i loro joystick il mitico codice (↑ ↑ ↓ ↓ ← ; ← ;) nella schermata del titolo Crash Bandicoot 3 Warped per guardare ildi.Che ne pensate dell'annuncio di Activision? ...