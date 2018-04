Spotify è ora quotata in Borsa

Spotify ha vinto - per ora - la sua scommessa : la sua Ipo 'fai-da-te' è la terza più grande del mondo tech : ... se non vendere, utilizzare le plusvalenze per aumentare i diritti pagati ai propri artisti, spesso protagonisti di malcontenti per gli scarsi guadagni derivanti dallo streaming. L'atipicità della ...

Spotify pronta al debutto mentre la Silicon Valley è ancora in fibrillazione : E' atteso per oggi il debutto a wall Street di Spotify , leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium. La società non ...

Spotify : la UWP si aggiorna con miglioramenti per l’interfaccia grafica : Il programma win32 di Spotify convertito in UWP tramite Desktop Bridge, ha ricevuto un interessante aggiornamento alcune ore fa. Nell’app del famoso servizio di streaming musicale progettata per i PC e tablet Windows 10 si possono riscontrare, con la nuova versione numerata 1.73.345.0., alcune novità per quanto concerne l’interfaccia grafica. Changelog La barra del titolo, che contiene i tre pulsante per ridurre a icona, ...

Spotify sta lavorando a uno smart speaker per la musica : Nello specifico il colosso dello streaming è alla ricerca di project manager e operation manager che secondo il The Guardian si occuperanno di realizzare uno smart speaker in stile Echo di Amazon, ...

Il primo Ep di Childish Gambino ora è anche su Spotify : Da oggi, infatti, il suo primo EP uscito nel 2011, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Ottima occasione per riascoltarlo intanto che aspettiamo arrivi l'ultimo disco di Childish &...