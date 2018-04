Spider-Man in Kingdom Hearts 3? Ecco che ne pensa un producer

Nuovi dettagli su Spider-Man PS4 al 5 aprile - focus su mondo di gioco e sblocco contenuti : La giornata di ieri è stata senza ombra di dubbio cruciale per Spider-Man: il nuovo titolo dedicato al supereroe di punta di casa Marvel ha infatti calamitato le attenzioni dei videogiocatori, dando finalmente una data cui fare riferimento per quanto concerne il suo approdo su PS4. Ovviamente tanti sono stati i dettagli approfonditi nelle ultime ore in merito al nuovo gioco che vedrà protagonista il tessiragnatele, con importanti ...

Spider-Man : nuove informazioni sulla Photo Mode - vestiti craftabili e altro ancora : In seguito all'atteso annuncio della data di lancio di Spider-Man, Insomniac Games ha risposto ad alcune domande dei fan sul proprio account Twitter fornendo interessanti dettagli, riporta Dualshockers.Innanzitutto è stata confermata la presenta della tanto desiderata modalità foto, il che è un'ottima notizia considerando il livello artistico del gioco.Per quanto riguarda il vestiario, Peter Parker sarà in grado di craftare i propri vestiti in ...

Insomniac rivela la Collector's Edition e i bonus preorder di Spider-Man per PS4 : A margine dell'annuncio sulla data di uscita di Spider-Man, Insomniac Games ha voluto rivelare una mole di nuove informazioni sul gioco, comprese quelle che riguardano la Collector's Edition a tiratura limitata e i contenuti esclusivi bonus del preorder.La Collector's, che al momento è stata inserita a listino col prezzo di 149,99 dollari, include tanti contenuti fisici quanto quelli digitali: acquistandola avremo accesso al pack "The City That ...

Spider-Man : Digital Deluxe - Collector’s Edition e Data di uscita : Insomniac Games ha ufficialmente annunciato che Spider-Man sarà disponibile in esclusiva PS4 a partire dal 7 Settembre, svelando anche le Digital Deluxe e Collector’s Edition. Scopriamo insieme quali sono i contenuti. Spider-Man arriva in duplice versione James Stevenson, community lead dello studio afferma: E’ stata un’esperienza incredibile, trascorrere gli ultimi anni lavorando al gioco. E’ stato ...

Rivelata la data di uscita di Spider-Man : Come ampiamente trapelato in rete nelle scorse ore, Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato oggi la data di uscita di Spider-Man, che arriverà in esclusiva per PS4 il 7 settembre 2018. A darne la notizia è stato GameInformer, che ci ricorda come manchino a questo punto solo 155 giorni all'uscita del gioco.Il prossimo numero di GameInformer, la cui copertina sarà dedicata proprio a Spider-Man, racconterà tantissimi ...

Uscita Spider-Man PS4 a settembre 2018 : cover - edizioni - bonus pre order : Alla fine, la data di Uscita dello Spider-Man di Insomniac Games per PlayStation 4 è stata svelata: l'annuncio è arrivato, in esclusiva, dalle pagine di Game Informer, che aveva svelato nella giornata di ieri (martedì 3 aprile) il suo coverage dedicato al videogioco con protagonista il celebre supereroe della Marvel. Insieme alla finestra di lancio, Insomniac Games ha svelato anche la cover ufficiale per PS4 del gioco. Spider-Man per PS4 ...

Spider-Man è la cover story di maggio di Game Informer : ecco un imperdibile trailer e una spettacolare copertina : Saranno giornate davvero ricche quelle che attendono tutti i fan dell'Uomo Ragno che stanno seguendo da vicino lo sviluppo dello Spider-Man di Insomniac Games. La software house ha confermato che il titolo sarà un'esclusiva assoluta di PS4 e oggi arriverà l'annuncio della data di uscita ufficiale.Le novità, tuttavia, non finiscono qui dato che il gioco sarà la cover story del numero di maggio di Game Informer e che a partire dalla giornata di ...

Spider-Man per PS4 : Insomniac Games conferma l'esclusività totale per la console di Sony : Oggi, 4 aprile, è un giorno molto importante per tutti i fan di Spider-Man in attesa della data di uscita del gioco. Insomniac Games, infatti, ha confermato che durante la giornata di oggi sarà annunciata la data di lancio ufficiale.Mentre aspettiamo di sapere con esattezza il giorno in cui potremo mettere le mani su Spider-Man, ecco che dall'account Twitter degli sviluppatori iniziano ad arrivare le prime conferme.In risposta a un utente, ...

La data di uscita di Spider-Man verrà annunciata nella giornata di oggi : Se siete fan dell'Uomo Ragno o più semplicemente dei possessori di PS4 interessati all'esclusiva Sony sviluppata da Insomniac Games abbiamo delle buone notizie per voi.Gli sviluppatori stessi hanno confermato attraverso il proprio profilo Twitter che la data di uscita di Spider-Man verrà annunciata nel corso della giornata di oggi e in particolare il tutto dovrebbe avvenire alle 17:00 ore italiane. Il team ha confermato l'imminente annuncio ...

Insomniac Games ha in programma "alcune cose fantastiche" per Spider-Man : Spider-Man di Insomniac Games per PlayStation 4 è stato un punto dei titoli di maggior interesse sin dal suo annuncio all'E3 2016 e la demo gameplay all'E3 2017 ha ulteriormente stimolato il nostro desiderio di saperne di più. Tuttavia, con la continua mancanza di informazioni, sembra improbabile che il titolo action adventure open world possa uscire prima della prima metà del 2018.Ciò non significa, però, che non possano arrivare ulteriori ...

Spider-Man per PS4 : il creative director di Marvel potrebbe aver svelato la finestra di lancio : God of War e Spider-Man sono due tra i più grandi giochi esclusivi per PlayStation 4 confermati per il lancio nel 2018. God of War è in programma il 20 aprile, mentre Spider-Man è stato ufficialmente confermato per quest'anno, ma una data esatta di rilascio, già al centro di numerosi rumor, non è ancora nota. Come riporta Gamepur, con l'E3 2018 a pochi mesi di distanza, ci aspettiamo che qualcuno di Marvel o Insomniac o Sony condivida qualcosa ...

