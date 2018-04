La Gran Bretagna "non potrà ignorare le legittime domande" sul caso Skripal.Così il ministro degli Esteri russo,Lavrov."Insistiamo su un'indagine concreta e responsabile conforme alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche",ha detto.Ieri Londra ha respinto la proposta russa di indagine congiunta Il caso Skripal è uno "sbeffeggiamento" del diritto internazionale,"un pretesto inventato(...) per espellere in maniera infondata i diplomatici russi". Intanto i diplomatici Usa espulsi da Mosca hanno lasciato stamane l'Ambasciata.(Di giovedì 5 aprile 2018)

