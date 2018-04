Spazio | robot mutaforma e Biobot | Nasa investe su idee visionarie

Spazio - Bio-robot e altre invenzioni : la NASA investe su tecnologie visionarie per rivoluzionare il futuro delle missioni spaziali : Sbucano dalla fantascienza le idee per il futuro delle esplorazioni spaziali. Mutaforma, Bio-robot, sistemi di individuazione dell’impatto delle meteoriti, sciami di telescopi spaziali, tecnologie per mappare piccoli detriti spaziali, sono alcune delle invenzioni su cui punta la NASA e che potrebbero un giorno potenziare l’esperienza umana e robotica nell’esplorazione spaziale. Sono 25 le proposte, ancora in una fase embrionale, selezionate nel ...

Spazio - entro 10 anni un robot sottomarino sotto i ghiacci della Luna di Giove “Europa” : entro 10 anni un robot sottomarino potrebbe ‘camminare’ a testa in giu’ sotto i ghiacci della Luna di Giove, Europa, per studiarne l’oceano sommerso a caccia di vita. “Non sarei sorpreso se un giorno trovassimo forme di vita sulle lune di Saturno Titano ed Encelado o su Europa. Adesso non abbiamo prove, ma non e’ una pazzia pensarlo”. E’ un racconto gia’ proiettato al futuro ...

I bambini e la robotica al museo : Spazio ai saperi e al divertimento sabato 10 febbraio : Un modo per apprendere le basi dei principi di conduzione, dei circuiti aperti e chiusi e dimostrare come la scienza possa essere divertente e creativa: per esempio accendendo gli occhi di una rana ...