Spazio | Bio-robot e altre invenzioni | la NASA investe su tecnologie visionarie per

(Di giovedì 5 aprile 2018) Sbucano dalla fantascienza le idee per il futuro delle esplorazioni spaziali. Mutaforma, bio-, sistemi di individuazione dell’impatto delle meteoriti, sciami di telescopi spaziali,per mappare piccoli detriti spaziali, sono alcune dellesu cui punta lae che potrebbero un giorno potenziare l’esperienza umana eica nell’esplorazione spaziale. Sono 25 le proposte, ancora in una fase embrionale, selezionate nel 2018 nell’ambito del programma NIAC, “Innovative Advanced Concepts”. In una prima fase, le idee, scelte per la loro impronta innovativa e rivoluzionaria, vengono supportate con un contributo di circa 125.000 dollari per almeno nove mesi. Da questo periodo di “gestazione” scaturiscono studi di fattibilità che, se promettenti, danno vita ad una seconda fase. Tra le proposte strappate alla fantascienza – spiega Global Science ...