Sparatoria in un' università | 4 morti | arrestato un ricercatore

Turchia : Sparatoria all'università di Eskisehir - 4 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Terrore in Turchia - Sparatoria all'università di Eskisehir : 4 morti e diversi feriti : Secondo le agenzie locali, l'attentatore è un ricercatore della stessa Università Osmangazi nella città turca di Eskisehir. Le vittime facevano parte del personale dell'ateneo e il killer sarebbe già stato catturato dalla polizia.Continua a leggere

Terrore in Turchia - Sparatoria all'università di Eskisehir : 4 morti e diversi feriti : Terrore in Turchia, sparatoria all'università di Eskisehir: 4 morti e diversi feriti Secondo le agenzie locali, l’attentatore è un ricercatore della stessa Università Osmangazi nella città turca di Eskisehir. Le vittime facevano parte del personale dell’ateneo e il killer sarebbe già stato catturato dalla polizia.Continua a leggere Secondo le agenzie locali, l’attentatore è un ricercatore […]

Sparatoria in un'università in Turchia : ricercatore uccide 4 docenti : Un ricercatore universitario ha ucciso quattro docenti a colpi d'arma da fuoco nell'università di Eskisehir, nel nord-ovest della Turchia. L'aggressore è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nella facoltà di Scienze dell'Educazione. Le vittime, secondo i media locali, sono il vice preside, il segretario di facoltà e due docenti.

MICHIGAN - Sparatoria IN UNIVERSITA' : STUDENTE UCCIDE I GENITORI/ Ultime notizie Usa : l'identikit del fuggitivo : MICHIGAN, SPARATORIA in università: STUDENTE UCCIDE GENITORI. Usa, le Ultime notizie: “E' armato e pericoloso”, avverte la polizia, che sta dando la caccia al 19enne.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Michigan - Sparatoria in università : studente uccide genitori/ Ultime notizie Usa : “E' armato e pericoloso” : Michigan, sparatoria in università: studente uccide genitori. Usa, le Ultime notizie: “E' armato e pericoloso”, avverte la polizia, che sta dando la caccia al 19enne.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Sparatoria e paura in un'università in Michigan : studente 19enne uccide i genitori. "E' in fuga armato e pericoloso" : Uno studente di 19 anni ha ucciso i suoi genitori in un dormitorio della Central Michigan University. James Eric Davis, come riferisce l'edizione online del Detroit Free Press, è...

Sparatoria e paura in un'università in Michigan : due morti. Un uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

USA - Sparatoria all’Università del Michigan : due feriti. Uomo armato in fuga : USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato in fuga Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere L'articolo USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato ...

Messico - Sparatoria università : 2 morti : Il fatto è avvenuto vicino alla facoltà di economia. Le vittime, di 20 e 29 anni, sarebbero estranee all'Università. Trasportate in ospedale, sono decedute poco dopo.

Messico - Sparatoria università : 2 morti : 7.55 Almeno 2 persone sono morte a seguito di una sparatoria all'interno del campus della National autonomous University di Città del Messico, una delle principali Università messicane. Il fatto è avvenuto vicino alla facoltà di economia. Le vittime, di 20 e 29 anni, sarebbero estranee all'Università. Trasportate in ospedale, sono decedute poco dopo.