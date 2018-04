Sparatoria in un' università | 4 morti | arrestato un ricercatore

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un fatto davvero sconcertante è accaduto nella giornata di oggi in un'universita' della #turchia. Almeno quattro persone sono state uccise, quando un uomo ha sparato più colpi in un'universita' a Eskisehir ovest della Turchia, secondo quanto riferito dall'agenzia di Dogan. Secondo le prime notizie su questo caso, l'assalitore, un impiegato della Osmangazi University, ha ucciso un vice decano, due membri di facolta' e un segretario della scuola per ragioni che risultano essere ancora sconosciute. Il presunto aggressore, identificato come Doğukan B., pare sia un assistente di ricerca che lavora presso la facolta' di istruzione dell'universita'. Scopriamo tutti i dettagli su questo assurdo avvenimento.in Turchia: 4unDiverse ambulanze e veicoli della polizia sono accorsi sulla scena dei delitto, secondo quanto riportato dai media ...