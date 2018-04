Spal | problemi per Semplici in vista dell’Atalanta | le ultime

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Laè in piena lotta per la salvezza e si prepara per la gara contro l’Atalanta, infermeria piuttosto affollato per il tecnico. La lista degli infortunati comprende Mattiello, Drame’, Simic e Borriello. Assenza anche di Vicari per squalifica, con Salamon che appare in vantaggio su Vaisanen per prenderne il posto. A centrocampo pronto il rientro di Kurtic, fuori Everton Luiz. In attacco ballottaggio tra Paloschi e Floccari al fianco di Antenucci.(3-5-2): Meret; Lazzari, Cionek, Salamon, Felipe, Costa; Grassi, Schiattarella, Kurtic; Paloschi, Antenucci. L'articoloperindell’Atalanta: lesembra essere il primo su CalcioWeb.