Spagna | Real o Barca | con Italia sempre 3 gol scarto

Italia-Spagna - Europa Cup 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Ormai ci siamo, mancano poco più di dieci ore: oggi, alle 17.30 l’Italia inizia la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Prima squadra avversaria degli azzurri sarà la Spagna, in un girone che comprende anche Ungheria e Grecia, che scenderanno in acqua appena prima del Settebello. Gli azzurri, dopo il raduno di Trieste, località dove la nazionale italiana di pallanuoto ha rifinito la preparazione, sono ...

Pasqua : Spagna - reali a messa a Maiorca : ANSA, - ROMA, 1 APR - I reali di Spagna, Filippo VI e la moglie Letizia con le loro figlie, la principessa Leonor e l'infanta Sofía, hanno partecipato alla messa della domenica di Pasqua nella ...

Dalla Spagna : 'Alisson è sempre in pole per il Real Madrid' : TORINO - Alisson Becker resta in pole nei piani mercato del Real Madrid per la prossima stagione. Come scrive il quotidiano spagnolo 'As', il portiere della Roma sarebbe il preferito dal club ...

Spagna - Isco si sfoga dopo l'impresa : "In nazionale sento fiducia - al Real no" : Isco ha "matato" l'Argentina. Non da solo eh! Ma i tre gol e lo show che ha offerto a Madrid , nello stadio dell'Atletico, fanno impazzire la Spagna intera . E soprattutto incantano il c.t. Lopetegui ...

Italia-Spagna : noi contro gli alieni. Che guerre stellari! Il Barça per la Roma. Juve - è rivincita Real : Le semifinali non sono già scritte, scrive Fabio Licari su ' La Gazzetta dello Sport '. Real Madrid e Barcellona. Cristiano Ronaldo e Messi. I due uomini che caddero sulla Terra e da allora si sono ...

In Champions è Italia-Spagna La Roma con il Barcellona Per la Juve c’è di nuovo il Real I sorteggi : gli accoppiamenti : La squadra di Montella, i Reds e anche il Bayern alla portata delle italiane. Da evitare Messi ancora più di Cristiano Ronaldo e di Guardiola. Ma lo scenario peggiore è lo scontro diretto

Dalla Spagna : il Real Madrid vuole chiudere per Neymar prima del Mondiale : Da qui l'intenzione di chiudere l'accordo prima dell'inizio della Coppa del Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto del mercato, anche se Neymar senior considera l'operazione molto ...