Spagna | procura chiede carcere fino a estradizione Falciani

Procura tedesca chiede l'estradizione in Spagna di Puigdemont : La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha chiesto al tribunale tedesco competente l'estradizione in Spagna dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont , che è agli arresti in Germania dal 25 marzo."L'ufficio del Procura tore del Land dello Schleswig-Holstein ha chiesto alla Corte superiore regionale un mandato di estradizione contro l'ex presidente regionale catalano Carles Puigdemont ", scrive la Procura , spiegando di avere ...

Spagna : procura - valutare mandato contro Puigdemont in Svizzera :